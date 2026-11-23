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İspanya'nın güneyindeki Malaga kentindeki havalimanına yerel saatle 03.00 (TSİ 05.00) civarında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Endülüs bölgesinin yerel gazetelerinin Ulusal Polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saat 03.00'te Malaga-Costa del Sol Havalimanı'nda polis karakoluna telefonla yapılan ihbarda, T2 terminaline patlayıcı yerleştirildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Haberlerde, polislerin, kritik altyapıya yönelik bu tür tehditler için uygulanan güvenlik protokolünü derhal devreye soktuğu, bomba imha ekiplerinin ve köpekli uzman birimlerin havalimanında gerekli önlemleri aldığı ve yapılan incelemeler sonunda ihbarın asılsız çıktığı ifade edildi.

Bölgenin incelemesini tamamladıktan sonra patlayıcı madde bulunmadığını tespit eden ekiplerin operasyonu sonlandırdığı aktarılan haberlerde, ihbarı yapan kişiyi tespit etmek için başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA