Malabadi Köprüsü’nde Su Altında Gizemli Nesneler Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman ile Diyarbakır sınırındaki Malabadi Köprüsü altında yapılan dalışta, temizlik sırasında çok sayıda muska ve büyüde kullanılan nesne ile birlikte pek çok atık çıkarıldı.

BATMAN ile Diyarbakır sınırında yer alan Malabadi Köprüsü altından geçen Batman Çayı'nda dalış eğitimi yapan uzman ekipler, temizlik sırasında çok sayıda muska ve büyüde kullanılan nesne buldu.

Olay, tarihi Malabadi Köprüsü altından geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Bölgede dalış eğitimi yapan uzman dalgıç ekipleri, su altında atıkları temizledi. Yapılan temizlik çalışmasında cep telefonu, plastik şişeler, demir çubuklar, çuvallar, kürek, nüfus cüzdanı ve para cüzdanı gibi birçok nesne çıkarıldı. Ekipler bunların yanı sıra suyun altında çok sayıda muska ve büyüde kullanılan nesne de buldu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Duyanlar ayakta alkışlıyor! İsrail maçı öncesi anlamlı hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.