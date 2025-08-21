Malabadi Köprüsü’nde Su Altında Gizemli Nesneler Bulundu

BATMAN ile Diyarbakır sınırında yer alan Malabadi Köprüsü altından geçen Batman Çayı'nda dalış eğitimi yapan uzman ekipler, temizlik sırasında çok sayıda muska ve büyüde kullanılan nesne buldu.

Olay, tarihi Malabadi Köprüsü altından geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Bölgede dalış eğitimi yapan uzman dalgıç ekipleri, su altında atıkları temizledi. Yapılan temizlik çalışmasında cep telefonu, plastik şişeler, demir çubuklar, çuvallar, kürek, nüfus cüzdanı ve para cüzdanı gibi birçok nesne çıkarıldı. Ekipler bunların yanı sıra suyun altında çok sayıda muska ve büyüde kullanılan nesne de buldu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,