Haberler

MAKÜ'den Süt İneklerine Doğal Meme Ödemi Tedavisi

MAKÜ'den Süt İneklerine Doğal Meme Ödemi Tedavisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bitkisel karışımla süt ineklerinde sık görülen meme ödemine karşı 'MAKÜ Memoderm' adlı doğal bir tedavi geliştirildi. Ürün, hem ödemin giderilmesinde hem de süt veriminin korunmasında etkili sonuçlar vadediyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi tarafından bitkisel karışımla süt ineklerinde sık görülen meme ödemine doğal çözüm sunan 'MAKÜ Memoderm' geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale öncülüğünde geliştirilen bitkisel karışımla sığır ve ineklerde doğum öncesi ve sonrası dönemde sıkça görülen meme ödemi (meme sertliği) hastalığına yönelik doğal bir tedavi yöntemi uygulandı.

'MAKÜ Memoderm' adıyla ticarileştirilmesi planlanan ürün, hayvan sağlığı ve süt veriminde önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Kale'nin formülünü oluşturduğu bitkisel karışım, hem ödemin giderilmesinde hem de süt veriminin korunmasında etkili sonuçlar veriyor. Ürün, 'MAKÜ Memoderm' markasıyla veteriner hekimler ve yetiştiricilerin kullanımına sunulmak üzere deneme aşamasında bulunuyor.

Kale, meme ödeminin süt inekçiliğinde önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Ödemin genellikle doğum öncesi ya da doğum sonrası dönemde, özellikle yüksek verimli ineklerde ortaya çıktığını belirten Kale, şu görüşlere yer verdi:

"Şu anda farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor ancak standart bir metodoloji bulunmuyor. Biz bu soruna bitkisel temelli, doğal bir çözüm geliştirdik. Ürünümüz, hem sıvı hem de yağ bazlı iki yapının birleşiminden oluşuyor ve tamamen doğal bitki özlerinden elde edildi. Biz ürünümüzde bu eksikliklerin de neden olduğu meme ödemlerinde, ödemin ortadan tropikal uygulama yöntem ile giderilmesine katkı sağladık, bunun içinde doğal bitki yağ ve özütlerini bir araya getirdik. Denemelerden oldukça olumlu sonuçlar aldık."

Kale, fitoterapi (bitkisel destekleyici/tamamlayıcı uygulama) yöntemlerini hayvancılıkta etkin biçimde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, yeni ürünün kısa sürede piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.