MAKÜ'den Süt İneklerine Doğal Meme Ödemi Tedavisi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi tarafından bitkisel karışımla süt ineklerinde sık görülen meme ödemine doğal çözüm sunan 'MAKÜ Memoderm' geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale öncülüğünde geliştirilen bitkisel karışımla sığır ve ineklerde doğum öncesi ve sonrası dönemde sıkça görülen meme ödemi (meme sertliği) hastalığına yönelik doğal bir tedavi yöntemi uygulandı.

'MAKÜ Memoderm' adıyla ticarileştirilmesi planlanan ürün, hayvan sağlığı ve süt veriminde önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Kale'nin formülünü oluşturduğu bitkisel karışım, hem ödemin giderilmesinde hem de süt veriminin korunmasında etkili sonuçlar veriyor. Ürün, 'MAKÜ Memoderm' markasıyla veteriner hekimler ve yetiştiricilerin kullanımına sunulmak üzere deneme aşamasında bulunuyor.

Kale, meme ödeminin süt inekçiliğinde önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Ödemin genellikle doğum öncesi ya da doğum sonrası dönemde, özellikle yüksek verimli ineklerde ortaya çıktığını belirten Kale, şu görüşlere yer verdi:

"Şu anda farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor ancak standart bir metodoloji bulunmuyor. Biz bu soruna bitkisel temelli, doğal bir çözüm geliştirdik. Ürünümüz, hem sıvı hem de yağ bazlı iki yapının birleşiminden oluşuyor ve tamamen doğal bitki özlerinden elde edildi. Biz ürünümüzde bu eksikliklerin de neden olduğu meme ödemlerinde, ödemin ortadan tropikal uygulama yöntem ile giderilmesine katkı sağladık, bunun içinde doğal bitki yağ ve özütlerini bir araya getirdik. Denemelerden oldukça olumlu sonuçlar aldık."

Kale, fitoterapi (bitkisel destekleyici/tamamlayıcı uygulama) yöntemlerini hayvancılıkta etkin biçimde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, yeni ürünün kısa sürede piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı.