Haberler

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener: “Beyin göçünü ‘mühendislik ihracı’ olarak sunan iktidara karşı mücadelemiz sürecek”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener: “Beyin göçünü ‘mühendislik ihracı’ olarak sunan iktidara karşı mücadelemiz sürecek”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü 'yurt dışına mühendislik ihracı' olarak övgüyle sunan, bir yandan da 'gidiyorlarsa gitsinler' diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık' demeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü 'yurt dışına mühendislik ihracı' olarak övgüyle sunan, bir yandan da 'gidiyorlarsa gitsinler' diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık' demeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, tarımda kendi kendine yeterliliğe ulaşması sürecinde mühendis ve mimarların saygın bir yer edindiğini kaydetti.

"Fakat meslektaşlarımızın yoğun emeğinin bulunduğu Cumhuriyet'in kazanımlarının ve kamu yararının tasfiye edildiği günümüzde durum çok değişmiştir" diyen Yener, şu görüşlere yer verdi:

"Geçmişin gözde meslekleri olan mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinleri eğitimden uygulamalara dek sömürü ve rant politikalarıyla geriletilmiş; TMMOB bünyesindeki Odaların kamusal mesleki denetim yetkileri budanmıştır. Hak kayıplarımız had safhadadır. Mesleklerimiz itibarsızlaştırılmakta, bilimsel teknik mesleki gereklilikler yok sayılmaktadır. Bu durum doğal afetlerden iş cinayetlerine dek tüm toplumsal yaşamda vahim sonuçlara yol açmaktadır.

"BOŞUNA OKUMADIK, BOŞUNA MÜHENDİS OLMADIK"

İşsizliğin yaygınlığı meslektaşlarımızı düşük ücretler ile veya meslek dışı işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Birçok meslektaşımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Meslektaş adaylarımız da çok zor koşullarda ve işsizlik, geleceksizlik kaygısıyla öğrenim görmektedir.

Ülkemizi zayıflatan beyin göçünü 'yurt dışına mühendislik ihracı' olarak övgüyle sunan, bir yandan da 'gidiyorlarsa gitsinler' diyebilen bir iktidara karşı mesleklerimizin toplumsal yararını ve meslek onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Boşuna okumadık, boşuna mühendis olmadık' demeye devam edeceğiz.

Ülkemizin, halkımızın, bizlerin sorunları birbirleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı birbirimizin sesine ses, gücüne güç katmaya, güçlerimizi birleştirmeye; planlama, toplumsal kalkınma, hakça paylaşma, kamu yararı, kamusal hizmet, kamusal denetim, tam istihdam, güvenceli çalışma ve insanca yaşam mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı

Tam 20 gol atıldı! Yok böyle bir gece
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı