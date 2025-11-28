Makine Mühendisi Demir Silindirin Altında Kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında, 600 kiloluk demir silindirin altında kalan 33 yaşındaki makine mühendisi Mertcan A. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan mühendis tedavi altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında tamir ettiği 600 kiloluk demir silindirin altında kalan makine mühendisi Mertcan A. (33), yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Makine tamiri yapan makine mühendisi Mertcan A.'nın üzerine 600 kilo ağırlığındaki demir silindir düştüğü belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan mühendis, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
