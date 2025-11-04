Haberler

Makam Aracı Jandarma Minibüsüne Çarptı: 2 Asker Yaralı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Gümüşgöze Belediyesi'ne ait makam aracının jandarma minibüsüne çarpması sonucu 2 asker yaralandı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, Gümüşgöze Belde Belediyesi'ne ait makam aracının jandarma minibüsüne çarptığı kazada 2 asker yaralandı. Kaza, mobese kamarasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kelkit Askerlik Şubesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kavşaktan dönüş alan jandarma minibüsüne Gümüşgöze Belediyesi'ne ait 29 AAD 654 plakalı makam aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsteki 2 asker yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yaralı askerler, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yeninden trafiğe açıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde, jandarma minibüsünün kavşaktan dönüş almasının ardından arkasından gelen makam aracının çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
