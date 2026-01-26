Haberler

ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü


ABD'nin Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan bir özel jetin kalkış sırasında düştüğü, 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı ifade edilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, jetteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, kazanın kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenlerden meydana geldiği, uçağın ters döndüğü ve alev aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
