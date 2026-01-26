Haberler

ABD'de Kar Fırtınası Sırasında Kalkış Yapan Özel Jet Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Maine eyaletinde Bangor Havalimanı'ndan kalkış yapan Bombardier Challenger 650 tipi özel jet, kalkış sırasında düştü. Yetkililer, kazada ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi vermedi. Kaza, bölgedeki şiddetli kar fırtınası ve düşük görüş mesafesi altında gerçekleşti.

SAN FRANCISCO, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Maine eyaletindeki Bangor Havalimanı'nda, sekiz kişiyi taşıyan özel bir jet kalkış sırasında düştü. Yetkililer kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Havalimanından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazaya Doğu Saati ile 19.45 civarında müdahale ettiği ve havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kaza yapan uçağın Bombardier Challenger 650 tipi bir iş jeti olduğu kaydedildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor. Kazanın meydana geldiği sırada ABD'nin kuzeydoğusunun şiddetli bir kar fırtınasının etkisi altında olduğu, eyalette sıcaklıkların sıfır derecenin çok altında olduğu belirtildi. Ayrıca hafif kar yağışı yaşandığı ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi