ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

Güncelleme:
ABD'nin Maine eyaletinde bir özel jetin düşmesi sonucu 8 kişinin bulunduğu öğrenildi. Uçak, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında kaza geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
