MAHSUR KALDIĞI YANGINDA YÜZÜ VE KAFA DERİSİ YANAN SERHAT DIŞLANIYORUM, ÇOCUKLAR BİLE KORKUYOR

MANİSA'da yaşayan ve 11 yaşında çalıştığı iş yerinde çıkan yangında yüzü, kafa derisi ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Serhat Ersoy (40), dış görünüşü nedeniyle iş bulamadığını belirtip, Çocuklarım var ama nereye gitsem başka çocuklar dış görünüşümden korkuyor, dışlanıyorum.

MANİSA'da yaşayan ve 11 yaşında çalıştığı iş yerinde çıkan yangında yüzü, kafa derisi ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Serhat Ersoy (40), dış görünüşü nedeniyle iş bulamadığını belirtip, Çocuklarım var ama nereye gitsem başka çocuklar dış görünüşümden korkuyor, dışlanıyorum. Ayrıca bu nedenle iş bulamıyorum dedi.Şehzadeler ilçesinde yaşayan Serhat Ersoy, 11 yaşındayken babası Nihat Ersoy'u kaybetti. Ersoy, ailesine destek olmak için bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan köfteci dükkanında çalışmaya başladı. Köftecide tüp patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan Ersoy'un yüzü, kafa derisi ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Uzun bir tedavi sürecinin ardından okula başlayan Ersoy, dış görünüşü konusunda arkadaşlarının kendisini dışlaması nedeniyle okulu bıraktı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ersoy, 2008 yılında evlendi. 2 çocuk babası Ersoy, fiziksel görünümü nedeniyle toplum tarafından dışlandığını ve iş bulamadığını söyledi.

'ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM'

Yaşadıklarını anlatan yüzde 45 engelli Ersoy, 2'nci sınıfa giderken babam hayatını kaybetti. Babamın erken vefatı nedeniyle aileme destek olabilmek için okulun yanı sıra köftecide çalışmaya başladım. Dükkanda tüp patladı. Çıkan yangında mahsur kaldım. Çok büyük acılar çektim. Çocukluğumu yaşayamadım. Çocuklarım var ama nereye gitsem başka çocuklar dış görünüşümden korkuyor. Nereye gidersem gideyim, dışlanıyorum. Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Çocuklarıma bayramda ayakkabı bile alamadım. Dış görünüşüm nedeniyle iş bulamıyorum. Zor durumdayım, iş bulup çalışmak istiyorum diye konuştu. (DHA)