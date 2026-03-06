Mahsur kalan balıklar, Dicle Nehri'ne bırakıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dere suyunun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan binlerce balık, ekiplerin müdahalesiyle yeniden Dicle Nehri'ne bırakıldı.

Bismil ilçesi kırsal Şahintepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nin debisi yükselmesiyle, dere suyu taştı. Dere kenarlarında oluşan adacıklarda ise binlerce balık mahsur kaldı. Köy muhtarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile adacığın önündeki toprak engel kaldırıldı. Suyun akışının yeniden sağlanmasıyla balıklar Dicle Nehri'ne bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı