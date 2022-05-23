Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım - Haberler

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Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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FOX Spikeri Gülbin Tosun, köpekten kaçtığı sırada kamyonun altında kalması nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can veren Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. Hakkındaki istifa çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt veren Tosun, "Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah" ifadelerini kullandı.

Antalya Serik'te geçtiğimiz aylarda meydana gelen olaya göre 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar adlı kız çocuğu, köpekten kaçarken kamyonun altında kalmış, ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayvan haklarına yönelik paylaşımlarıyla bilinen FOX TV Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun'un, Mahra'nın annesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ifadeler tepkilere yol açtı. Bu tepkiler hakkında açıklama yapan Gülbin Tosun, istifa etmeyeceğini belirtti.

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sokak hayvanlarının toplatılarak kapalı bir alanda bakılması gerektiğini ifade ederken, Tosun'dan bu fikre tepki geldi. "Sizin yüzünüzden evlatlarımıza mezarda bile rahat yok" diyen Pınar'a "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" diyerek cevap veren Gülbin Tosun eleştirileri üzerine çekti.

Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım

Sosyal medyadan istifaya çağrılmasına yönelik paylaşımda bulunan Tosun, şu ifadeleri kullandı: "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah."

Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım

FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısından kaçarken can veren Mahra'nın annesine çileden çıkaran sözler: Arsız sefilFOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısından kaçarken can veren Mahra'nın annesine çileden çıkaran sözler: Arsız sefil

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Gülbin Tosun, Antalya, serik, Güncel, Haberler

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