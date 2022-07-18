Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninden Cübbeli Ahmet'e tehdit: Erkeksen şeyhliğini açıkla, kasetlerini patlatalım
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İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından cemaat içinde başlayan liderlik kavgasında Cübbeli Ahmet Hoca'yı derinden sarsacak bir çıkış geldi. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli'yi "Erkeksen şeyhliğini açıkla, kasetlerini patlatalım" sözleriyle tehdit etti.
Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar, Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkındaki sözleri sonrası farklı bir boyuta taşındı.
"AÇIKLA DA VİDEOLARINI PATLATALIM"
Saadeddin Ustaosmanoğlu, bir YouTube kanalında Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" ifadelerini kullandı.
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