Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninden Cübbeli Ahmet'e tehdit: Erkeksen şeyhliğini açıkla, kasetlerini patlatalım

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası cemaat içinde başlayan tartışmalar, Ustaosmanoğlu'nun yeğeninin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkındaki sözleri sonrası farklı bir boyuta taşındı.

"AÇIKLA DA VİDEOLARINI PATLATALIM"

Saadeddin Ustaosmanoğlu, bir YouTube kanalında Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" ifadelerini kullandı.

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