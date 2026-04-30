Mahmut Arıkan'dan Sumud Filosu'na Müdahale Tepkisi: İsrail, Yalnızca Kararlı ve Somut Adımlardan Anlar

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale edildiğini belirterek, iktidara diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları devreye alma çağrısı yaptı. Arıkan, "İsrail, yalnızca kararlı ve somut adımlardan anlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sumud Filosu'na hem de burnumuzun dibindeki bu müdahele kabul edilemez! Terörist İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na Girit açıklarında, uluslararası sularda askeri filoyla müdahale etmesi; açık bir korsanlık ve devlet terörüdür. Soykırımcı olduğu tescil edilen haydut İsrail, bu cesareti islam dünyasının suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. İktidarı buradan açıkça uyarıyoruz: Akdeniz'in ortasında yaşanan bu hukuksuzluk karşısında kınama metinlerini, hamasi söylemleri ve etkisiz açıklamaları bırakın. İsrail, yalnızca kararlı ve somut adımlardan anlar. Kınamakla yetinmeyin; diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları derhal devreye alın. Yükleri aynı zamanda İnsanlığın ortak vicdanı olan Sumud Filosu'nun cesur ve onurlu gönüllülerini yürekten selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

Gece yarısı sürpriz atama! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
Haberler.com
500

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu

Namaz için uyanan baba banyoda korkunç manzarayla karşılaştı

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı