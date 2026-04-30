Mahmut Arıkan'dan Sumud Filosu'na Müdahale Tepkisi: İsrail, Yalnızca Kararlı ve Somut Adımlardan Anlar

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale edildiğini belirterek, iktidara diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları devreye alma çağrısı yaptı. Arıkan, "İsrail, yalnızca kararlı ve somut adımlardan anlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sumud Filosu'na hem de burnumuzun dibindeki bu müdahele kabul edilemez! Terörist İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na Girit açıklarında, uluslararası sularda askeri filoyla müdahale etmesi; açık bir korsanlık ve devlet terörüdür. Soykırımcı olduğu tescil edilen haydut İsrail, bu cesareti islam dünyasının suskunluğundan ve dağınıklığından almaktadır. İktidarı buradan açıkça uyarıyoruz: Akdeniz'in ortasında yaşanan bu hukuksuzluk karşısında kınama metinlerini, hamasi söylemleri ve etkisiz açıklamaları bırakın. İsrail, yalnızca kararlı ve somut adımlardan anlar. Kınamakla yetinmeyin; diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları derhal devreye alın. Yükleri aynı zamanda İnsanlığın ortak vicdanı olan Sumud Filosu'nun cesur ve onurlu gönüllülerini yürekten selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA