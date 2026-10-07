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Mahmut Arıkan'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

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Mahmut Arıkan'dan şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara Pursaklar'da görevi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan kahraman polisimiz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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