Mahmut Arıkan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin önemine ve sorunlarının çözümüne dair açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin ahlak ve maneviyat bilincinin toplumda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin, "Hiç şüphe yoktur ki bir milletin dünyaya bakışının temelinde, adalet anlayışının özünde öğretmenlerinin aşıladığı ahlak ve maneviyat bilinci vardır. Bizler bu kutlu vazifeyi icra eden her öğretmenimizin sorunlarını çözmek için daima çalışacak ve politikalar üreteceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir sabır ve umutla bilgiyi, ahlak ve sorumluluk sahibi olmayı öğreten; şefkati ve merhameti aşılayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz geleceğin neslini yetiştirirken aynı zamanda medeniyetleri yükseltecek vicdanları da inşa eder. Hiç şüphe yoktur ki bir milletin dünyaya bakışının temelinde, adalet anlayışının özünde öğretmenlerinin aşıladığı ahlak ve maneviyat bilinci vardır. Bizler bu kutlu vazifeyi icra eden her öğretmenimizin sorunlarını çözmek için daima çalışacak ve politikalar üreteceğiz."

