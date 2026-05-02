Mahmut Arıkan'dan Amedspor'a Tebrik

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Arıkan, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutlayarak Süper Lig'de başarılar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini kutladı. Arıkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler Amedspor! TFF 1. Lig'de ortaya koyduğu azim, mücadele ve kararlılıkla Süper Lig'e yükselen Amedspor'un; futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve her koşulda takımlarının arkasında duran büyük taraftarını yürekten kutluyor; Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA