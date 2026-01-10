Haberler

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Mahmut Arıkan: "Gerçeği Aktarmak İçin Çalışan Basın Mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarını kutladı ve baskılara rağmen gerçeği aktarma çabalarını destekledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatin ters yüz edildiği çağımızda, her türlü baskı ve gözdağına rağmen, gerçeği aktarmak için çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

