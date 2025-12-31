Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in soykırımı siyasi ve güvenlik hedeflerine ulaşamayacak"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın siyasi ve güvenlik hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Abbas, Fetih Hareketi'nin 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, "Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da, Filistin halkı, İsrail'in uluslararası hukuka ve meşruiyete açıkça aykırı şekilde gerçekleştirdiği, benzeri görülmemiş bir soykırım ve etnik temizlikle karşı karşıya. Bu savaş." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistin halkının fedakarlıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Filistin halkı vatanına olan bağlılığını ve sadakatini sürdürecek, ilhak ve yerinden etme planlarına direnecektir. İsrail'in savaşı siyasi ve güvenlik hedeflerine ulaşmakta başarılı olamayacaktır."

"Filistin Devleti'nin kurulması engellenemez"

Abbas, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağmısız Filistin Devleti'nin kurulmasına ve Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk ile Arap Barış Girişimi uyarınca geri dönüşüne bağlı kaldıklarını yineledi.

Filistin devletinin kurulmasının "engellenemez" olduğunu vurgulayan Abbas, Fetih'in 61. yıl dönümünde hareketin hayatını kaybeden liderlerini saygıyla andı.

Abbas, mevcut durumun hassasiyetinin ulusal birliği gerektirdiğini belirterek Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında yıllardır elde edilen kazanımların korunması çağrısında bulundu.

Filistin'in temsil edilmesinde birliğin önemine dikkati çeken Abbas, Gazze'de Filistin yönetiminden bağımsız bir idarenin olamayacağına işaret ederek "Gazze olmadan da bir Filistin Devleti olamaz. Toprak, halk ve siyasi karar alma birliği, Filistin ulusal projesinin temelini oluşturur." dedi.

Abbas, ABD'nin Filistin yönetimi kurumlarında reform yapılması talebine ilişkin ise devlet kurumlarına yönelik siyasi ve idari reform planlarının uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'nin yeniden inşasının ve idaresinin Filistin yönetimine iade edilmesi gerektiğini belirti.