Haberler

Eğitim İş: Mahkeme Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kapatılmasını İptal Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kapatma kararına karşı açtığı davayı kazanarak, okulun hukuksuz bir şekilde kapatılamayacağına dair mahkeme kararını aldı.

(ANKARA) -Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kademeli olarak kapatma kararına karşı açtığı davayı kazandığını açıkladı. Ankara 27. İdare Mahkemesi, kapatma işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1905 yılında "Mekteb-i Sanayi" adıyla kurulan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kademeli olarak kapatma kararına karşı açılan davada mahkemenin iptal kararı verdiğini açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, davaya bakan Ankara 27. İdare Mahkemesi'nin, okulun kapatılmasına dayanak gösterilen gerekçelerin mevzuata uygun olmadığını tespit ettiği belirtildi. Mahkeme kararında, okulun toplam öğrenci sayısının 681 olduğu, bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olduğuna ilişkin herhangi bir teknik tespit bulunmadığı ve kapatma gerekçesini destekleyen somut bir verinin dosyaya sunulamadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 120 yıllık geçmişe sahip okulun Kurtuluş Savaşı döneminde mühimmat üretimine katkı sunduğu ve Türkiye sanayisine nitelikli eleman yetiştirdiği vurgulanarak, kapatma girişiminin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla ortaya konduğu belirtildi. Eğitim-İş, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler