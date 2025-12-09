Haberler

ABD'de Bölge Mahkemesi Yargıcı, Trump'ın rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnamesini feshetti

Güncelleme:
Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Patti Saris, Trump'ın rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnamesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu karar, yenilenebilir enerji açısından önemli bir zafer olarak değerlendirildi.

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Patti Saris, Başkan Donald Trump'ın rüzgar enerjileri projelerini engelleyen kararnamesini iptal etti.

Yargıç Saris, Trump'ın 20 Ocak'ta imzaladığı ve federal hükümetin rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnamesine yapılan itirazlara ilişkin kararını açıkladı.

Saris, federal arazilerde ve deniz üstündeki rüzgar çiftliklerinin kiralanmasını neredeyse tamamen durdurmanın ABD yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Trump'ın rüzgar enerjisi projelerine ilişkin başkanlık kararnamesini iptal eden Saris, bu kararnamenin yasa dışı olduğuna hükmetti.

Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell, yaptığı açıklamada, bu kararın yenilenebilir enerji için bir zafer olduğunu söyledi.

Trump'ın kararnamesine karşı çıkan isimlerden olan New York Başsavcısı Letitia James de mahkemenin "yönetimin temiz enerjiye karşı pervasız ve hukuka aykırı mücadelesini engellemek" için müdahale etmesinden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Amerikan Temiz Enerji Birliği'ne göre, rüzgar, ABD'de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 10'unu sağlayan büyük bir yenilenebilir enerji kaynağı.

Kararnamede, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde rüzgar enerjisi projelerinin "federal hükümetin kiralama ve izin verme işlemlerinde yasal eksiklikler olduğu" ifade edilmişti.

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından rüzgar enerjisi projelerini engelleyen kararnameyi imzalamıştı.

New York Başsavcısı Letitia James'in liderliğindeki 17 eyaletin yanı sıra Washington'un başsavcıları kararnameye itiraz etmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
