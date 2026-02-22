Haberler

Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ramazanın maneviyatını yansıtan eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Lübnan doğumlu İsveçli müzisyen Maher Zain, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında başkentli sanatseverlerle bir araya geldi.

İlahi ve ezgi türündeki eserleriyle dünya genelinde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Zain, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarını sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Maher Zain konserine katılarak, ilahilere eşlik etti.

"Assalamu Alayka" gibi ilahilerin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
