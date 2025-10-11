Haberler

Magnesia Antik Kenti'nde Çağdaş Sanat Etkinliği Düzenlendi

Magnesia Antik Kenti'nde Çağdaş Sanat Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde 'Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması' etkinliği düzenlendi. 3D gözlükle sanal gerçeklik deneyimi sunan etkinlikte, Bekir İnce'nin fotoğraf sergisi ve Genco Gülan'ın heykelinin açılışı yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Teselya'dan gelen Magnetler tarafından kurulduğuna inanılan 2400 yıllık Magnesia Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte davetliler, 3D gözlükle sanal gerçeklik deneyimini yaşadı.

Etkinlikte Bekir İnce'nin "Magnesia'da an" isimli fotoğraf sergisi ile Genco Gülan'ın "Paratonerli Zeus" isimli çağdaş sanat heykelinin açılışı da gerçekleştirildi, ardından caz dinletisi yapıldı.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, gazetecilere, 4 yıldır benzer etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bilim ve sanatı bir arada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor

2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor

2 yıl önce Avrupa'daydılar, şimdi maçlarını 400 kişi izliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.