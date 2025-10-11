Magnesia Antik Kenti'nde Çağdaş Sanat Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Teselya'dan gelen Magnetler tarafından kurulduğuna inanılan 2400 yıllık Magnesia Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte davetliler, 3D gözlükle sanal gerçeklik deneyimini yaşadı.

Etkinlikte Bekir İnce'nin "Magnesia'da an" isimli fotoğraf sergisi ile Genco Gülan'ın "Paratonerli Zeus" isimli çağdaş sanat heykelinin açılışı da gerçekleştirildi, ardından caz dinletisi yapıldı.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, gazetecilere, 4 yıldır benzer etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bilim ve sanatı bir arada gerçekleştirdiklerini söyledi.