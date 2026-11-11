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MAGA destekçilerinin yüzde 45'i ara seçimlerde hareketin kaybettiğini düşünüyor

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Politico'nun yeni anketine göre, MAGA destekçilerinin yüzde 45'i 3 Kasım'daki ara seçimlerde hareketin kaybeden taraf olduğunu düşünüyor. Genel seçmenlerde bu oran yüzde 59; Trump'ın bizzat kaybettiğini düşünenler ise MAGA'da yüzde 34, genel seçmende yüzde 62.

NEW ABD'de yapılan yeni anket, Başkan Donald Trump'ın kurucusu olduğu Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) destekçilerinin "neredeyse yarısının", hareketin Kongre ara seçimlerinde kaybettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Politico'nun yeni anketine göre, Başkan Trump'ı destekleyen MAGA üyelerinin yüzde 45'i, 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerde, hareketin kaybeden taraf olduğunu düşünürken; genel seçmen kategorisinde MAGA hareketinin kaybettiğini düşünenlerin oranı yüzde 59 oldu.

Aynı ankette, geçen haftaki seçimde Trump'ın bizzat kaybettiğini düşünenlerin oranı MAGA destekçileri arasında yüzde 34 iken, genel katılımcılar arasında aynı görüşe sahip seçmen oranı yüzde 62 oldu.

Haber sitesi, anket sonuçlarında ortaya çıkan tabloya dayanarak, "Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi seçmenler nezdinde azalıyor." ifadesine yer verdi.

Anket değerlendirmesinde, MAGA destekçilerinin sadece yüzde 40'ı Trump'ın "eski gücünü koruduğu" düşüncesini paylaştı.

Söz konusu anket sonuçları, Cumhuriyetçilerin geçen hafta yapılan ara seçimlerde ağır bir yenilgiye uğraması neticesinde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da azınlık durumuna düşmesinin ardından geldi.

Kaynak: AA
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