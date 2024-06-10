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Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı

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Temmuz ayında sandığa gidecek Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisine yönelik suikast planları yapıldığını iddia etti. Planın arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges olduğunu belirten Maduro, güvenlik gerekçesiyle ziyaret ettiği her yeri gizli tutmak zorunda olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında muhalefetin kendisine yönelik suikast planları yaptığını belirtti. Zulia eyaletine bağlı Maracaibo kentinde seçim çalışması yürüten Maduro, muhalefetin kendisine saldırması için suikastçılar kiraladığı iddiasında bulundu.

"BİR GRUP SUİKASTÇILARI VAR"

Destekçileriyle bir araya gelen Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı. Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.

"ZİYARET ETTİĞİM HER YER SÜRPRİZ OLMALI"

Güvenlik gerçekçisiyle kampanya etkinliklerinin tarih ve saatlerini paylaşmadıklarını vurgulayan Maduro, "Geldiğim ve ziyaret ettiğim her yer sürpriz olmalı, güvenlik güçleri her zamanki gibi görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Tanrı'nın ellerindeyim. Yeryüzündeki görevlerimi yapmak için hedeflerime doğru yol alıyorum." diye konuştu.

3 MUHALİF LİDER YURT DIŞINDA YAŞIYOR

Maduro hükümetine komplo kurmakla suçlanan ve haklarında yakalama kararı bulunan muhalefetin önde gelen liderlerinden Lopez, Ledezma ve Borges, hali hazırda yurt dışında yaşamlarını sürdürüyor. Venezuela'da halk, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Antonio Ledezma Nicolas Maduro Venezuela Dünya Haberler

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