Madrid'de Eğitimciler Gazze İçin Eylem Düzenledi

İspanya'nın başkenti Madrid'de öğretmen ve öğretim görevlilerinin olduğu 30'dan fazla eğitim sektörü çalışanı, Gazze'ye destek vermek ve hükümetten İsrail'e karşı silah satışını yasaklaması talebiyle Güzel Sanatlar (Bellas Artes) binasına kendisini kapattı.

Madrid'deki bazı eğitim çalışanlarının İsrail'in soykırımına karşı Filistin'e destek için kurduğu "Marea Palestina" adlı hareket, Güzel Sanatlar binasında eylem düzenledi.

30'dan fazla eğitim çalışanı, şehir merkezinde bulunan sergi ve söyleşi salonlarının yanı sıra kafeteryası ile de tanınan Güzel Sanatlar binasında oturma eylemi başlattı.

Eylemciler, ana salondan çıkmayı reddetti.

Marea Palestina'nın sözcüleri, İspanyol basınına yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını ve soykırımını kınadıklarını, silah satışı başta olmak üzere İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini talep ettiklerini ve Filistin halkına tam destek verdiklerini ifade etti.

İspanya'da eğitimin başlayacağı bir dönemde eylem yapan öğretmenler, öğretim görevlileri ve diğer eğitim sektörü çalışanları, Madrid'de başlattıkları bu eylemin İspanya'nın diğer bölgelerinde farklı yerlerinde de eş zamanlı olarak yapıldığını, bunun ulusal bir protesto olduğunu savundu.

Güzel Sanatlar binasının yetkililerinin eylemi sonlandırmak için eğitim çalışanları ile müzakere ettiği ancak protestonun devam ettiği bildirildi.