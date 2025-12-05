Haberler

İspanya'da Türk kahvesi tanıtıldı

Güncelleme:
İspanya'nın Madrid kentinde, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin tarihi ve kültürel özellikleri anlatıldı. Katılımcılar Türk kahvesi eşliğinde keyifli bir sohbet ortamı oluşturdu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Madrid Yunus Emre Enstitüsü'ndeki etkinlikte, Türk kahvesinin tarihi, kültürel ve gastronomik özellikleri anlatıldı. Türk ve İspanyol konuklar, Türk kahvesi ve lokumu eşliğinde sohbet etti.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

İstanbul Photo Awards 2025'in ödüllü fotoğrafları sergilenmeye devam ediliyor

Konuklar, Anadolu Ajansının düzenlediği İstanbul Photo Awards 2025 uluslararası fotoğraf yarışmasında "haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam" kategorilerinde ilk 3'e giren fotoğraflarla hazırlanan sergiyi de gezdi.

Madrid'de 17-28 Kasım'da Pons Vakfı'nda izlenime sunulan, ardından Madrid YEE'de sergilenen fotoğraflar, burada 10 Aralık'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
