Madrid-Barselona hızlı tren hattındaki yangın en az 17 bin yolcuyu etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İspanya'nın Madrid- Barselona hızlı tren hattında teknik arıza nedeniyle çıkan yangının yol açtığı sefer iptalleri ve gecikmeler en az 17 bin yolcuyu etkiledi.

İspanya demir yolu işletmecisi Renfe, Madrid- Barselona hattında 12 Ekim'de bir trenin lokomotifinde çıkan yangın nedeniyle bu hattaki seferlerde iptaller ve gecikmeler olduğunu bildirdi.

Renfe, Iryo ve Renfe firmalarıyla seyahat eden en az 17 bin yolcunun iptal ve gecikmelerden etkilendiğini açıkladı.

Demir yolu altyapı işletmecisi Adif de lokomotifteki yangının söndürülmesi ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından yüksek hızlı tren hattındaki trafiğin "kademeli olarak normale dönmeye başladığını" duyurdu.

Adif tarafından yapılan açıklamada, "Yangından etkilenen tren bölgeden kaldırılana kadar Ricla ve Plasencia de Jalon arasındaki hatta trenlerin tek hattan çalışması gerekecek. Bu durum gecikmelere yol açabilir. Yolcuların, seyahat durumları ve planlanan saatlerle ilgili en güncel bilgileri almak için ilgili işletmeci firmaya danışmalarını öneriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hızlı tren hattındaki arıza Madrid, Zaragoza, Barselona dışında ülkenin kuzeyindeki Navarra ve Rioja bölgelerindeki tren seferlerini de olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA