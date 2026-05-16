Zonguldak-20 yıllık madenciye emeklilik şakası; elbiseleri parçalandı, üzerine yağ döküldü

Kentte özel bir maden ocağında 20 yıldır çalışan maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, emekli oldu. Sarıvaz'ın son mesai gününde çalışma arkadaşları, madenciler arasında yıllardır sürdürülen geleneği yerine getirdi. Madendeki işçiler Sarıvaz'ın kıyafetlerini parçalayıp, üzerine de yağ döktüler. Sarıvaz'ın arkadaşlarının vedası, hem kendisini hem de meslektaşlarını neşelendirdiği belirtildi.

Haber: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı