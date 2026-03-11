TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel'den, Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'na Ziyaret

(ANKARA) – TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

"TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel Genel Merkezimizi ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ile görüştü."

Eş Genel Başkanlarımızı, 4 Nisan'da gerçekleştirecekleri 50. Olağan Genel Kurula davet eden Maden Mühendisleri Odasına ziyaretleri ve davetleri için teşekkür ederiz."

