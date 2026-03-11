Haberler

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel'den, Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'na Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Yüksel, 4 Nisan'daki 50. Olağan Genel Kurul için davet etti.

(ANKARA) – TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile görüştü. DEM Parti'nin görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

"TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel Genel Merkezimizi ziyaret ederek Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ile görüştü."

Eş Genel Başkanlarımızı, 4 Nisan'da gerçekleştirecekleri 50. Olağan Genel Kurula davet eden Maden Mühendisleri Odasına ziyaretleri ve davetleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı