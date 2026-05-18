Karadon faciasında 30 madenci 16. yılında anıldı

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'ne bağlı maden ocağında, 16 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi, facianın yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'ne bağlı ocakta, 17 Mayıs 2010'da taşeron şirketin çalıştığı alanda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi için, facianın yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Dün çalışma olmaması nedeniyle bugün gündüz vardiyası öncesi, facianın meydana geldiği Karadon Yenikuyu önünde tören düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, sendika yöneticileri ile madenciler katıldı. Törende, faciada hayatını kaybeden maden işçileri ve tüm maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
