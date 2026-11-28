Madema'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri 60 yaşındaki Filistinliyi ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Madema beldesine baskın düzenlediğini ve baskın sırasında 60 yaşındaki bir Filistinlinin göğsünden vurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre yaralının durumu ağır.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 60 yaşında bir Filistinlinin göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus'a bağlı Madema beldesine baskın düzenlediği kaydedildi.
Baskın sırasında 60 yaşındaki bir Filistinlinin göğsünden vurulduğu ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA