Madalya alan Gölcük Arama Kurtarma Derneği çalışmalarını anlattı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden 3 ay sonra depremin merkez üssü Gölcük'te kurulan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ekibi, çalışmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı" aldı.

GESOTİM hizmet binasının bahçesinde basın toplantısını düzenleyen üyeler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmalarını anlattı.

GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yaptığı açıklamada, çalışmalarından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı"nın almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitime çok önem verdiklerini aktaran Kocaman, "Bizim kuruluşumuzdan sonra yaşanan doğal afetlerde, 'nasıl can kurtaracağız' diyerek, her hafta eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimler sayesinde doğal afetlere karşı bilinçleniyoruz. Sizlerin desteğiyle bugün yaşanan doğal afetlerde eksiksiz malzeme, ulaşım araçlarıyla her zaman hazırız. Malzeme eksiğimiz yok. Bunun nedeni, Gölcük halkımızın bizlere verdiği destektir."

Daha sonra GESOTİM'e destek veren sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve iş insanlarına teşekkür belgesi verildi.