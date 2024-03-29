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Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 18'e çıktı

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- Madagaskar'ı vuran kasırgada can kaybı 18'e çıktı

ANTANANARIVO - Ada ülkesi Madagaskar'ı vuran Gamane Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Hint Okyanusundaki ada ülkesi Madagaskar'da çarşamba gününde bu yana etkili olan Gamane Kasırgası'nda bilanço artıyor. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Kasırga nedeniyle 20 binden fazla kişinin de yerinden olduğu aktarıldı. Ülkenin farklı bölgelerde şiddetli yağış sele yol açarken, yolların ve köprülerin çöktüğü ifade edildi.

Kasırganın ilk olarak çarşamba günü ülkenin kuzeydoğusundaki Vohemar'da karaya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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