Madagaskar, Fransız büyükelçilik görevlisini "istenmeyen kişi" ilan etti

Madagaskar'da, Fransa'nın Antananarivo Büyükelçiliğinde görevli bir kişi "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Antananarivo Büyükelçisi Arnaud Guillois'in, Büyükelçiliğin ülkeye akredite bir personelinin hükümet tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin kararı bildirilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, ismi açıklanmayan diplomatik personelin diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu ve ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıyan girişimlerle ilişkilendirildiği kaydedildi.

Fransa'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
