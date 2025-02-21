Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu

ANTANANARİVO, 21 Şubat (Xinhua) -- Madagaskar'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, 14 Şubat'tan bu yana Madagaskar'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.