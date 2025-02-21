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Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu

Madagaskar'da Şiddetli Yağışlar Sel Baskınlarına Neden Oldu
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Madagaskar'da geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ANTANANARİVO, 21 Şubat (Xinhua) -- Madagaskar'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, 14 Şubat'tan bu yana Madagaskar'ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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