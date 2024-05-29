Madagaskar'da Milletvekili Seçimi İçin Sandık Başladı
Madagaskar'da milletvekili seçimi için oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde 28 bin 124 sandıkta gerçekleştirilen seçimde, 11 milyon 631 bin seçmen oy kullanacak. 473 aday arasından 163 kişi Meclis'e girmeye hak kazanacak.
Madagaskar'da milletvekili seçimi için halk sandık başına gitti.
Oy verme işlemi, yerel saat ile 06.00'da ülke çapında 28 bin 124 sandıkta başladı.
Yaklaşık 11 milyon 631 bin seçmenin bulunduğu ülkede, milletvekilliği için yarışan 473 isimden 163'ü 5 yıllığına Meclis'e girmeye hak kazanacak.
Oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erecek.