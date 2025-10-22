Haberler

Macron ve Musar, Gazze Barış Anlaşması'na Destek Verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Gazze barış anlaşmasının bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına zemin hazırlayacağına inandıklarını ifade ederek, diyaloğun ve insani yardımların önemine dikkat çekti.

LJUBLJANA, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, mevcut Gazze barış anlaşmasının bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yolunu açacağına dair beklentilerini dile getirdi.

Musar'ın ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre iki lider Gazze barış anlaşmasının uygulanmasına destek verdiklerini belirterek, bunun "kalıcı barış ve siyasi istikrara doğru atılan ilk adım olması ve bağımsız bir Filistin devleti ile bölgedeki tüm uluslar için güvenlik ve refahın sağlanmasına yol açması" gerektiğini söyledi. Liderler ayrıca, Gazze'de barış gücü konuşlandırılması ve insani yardımların ulaştırılması ile sivillerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Slovenya, Haziran 2024'te Filistin devletini tanımış, ardından Fransa da Eylül 2025'te aynı adımı atmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
