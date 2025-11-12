Macron ve Abbas'tan Filistin Devleti İçin Ortak Komisyon Kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Abbas ile Paris'te dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, Abbas ile "Filistin Devleti'ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına" karar verdiklerini kaydetti.

Bu komisyonun, Filistin Devleti'nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine eşlik etmeyi hedeflediğini belirten Macron, Abbas'ın ülkesinin yeni anayasa projesini kendisine tanıttığını ifade etti.

Abbas'ın Paris ziyareti kapsamında bugün de Ulusal Meclis Başkanı Yael-Braun Pivet ile bir araya gelmesi bekleniyor.