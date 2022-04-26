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Macron'un Zaferi Sonrası Protestolar

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Emmanuel Macron oldu.

Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Emmanuel Macron oldu.

Macron, rakibi aşırı sağcı lider Marine Le Pen'i açık ara geride bırakarak 5 yıl için daha cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında aşırı solcu gruplar Macron'un yeniden seçilmesini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Polis, protestocular dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve müdahalede bulundu.

DailyMotion.com / Güncel

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