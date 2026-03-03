ICAN'a göre Macron'un Fransa'nın "nükleer cephaneliğini artıracağı" açıklaması barışa ve güvenliğe tehdit

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) İcra Direktörü Melissa Parke, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin nükleer cephaneliğini büyütmesine yönelik açıklamasının bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

ICAN, Macron'un küresel gelişmelere dikkati çekerek, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceği ve caydırıcılığını güçlendireceği ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Macron'un Brest kentinde yaptığı nükleer politikaya yönelik önemli bir konuşmada, Fransız nükleer cephaneliğinin boyutunu artırma ve nükleer kapasiteli uçakların olası konuşlandırılması da dahil çeşitli Avrupa ülkeleriyle işbirliği planlarını paylaştığı hatırlatıldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de imzasını taşıyan ortak bir bildiride iki ülke arasında nükleer planlama ve ortak tatbikatlar konusunda işbirliği için bir çerçeve belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bunlardan ilkinin bu yılın sonlarında gerçekleşeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Fransa'nın nükleer cephaneliğindeki yeni artış Avrupa riskini artırıyor." ifadesi kullanıldı.

Macron'un İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka ile genişletilmiş nükleer işbirliği görüşmelerinin başladığını belirttiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin tamamının, ülkelerin nükleer silahları veya nükleer silahlar üzerindeki kontrolü başkalarına devretmesini yasaklayan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) üyesi olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Macron'un Fransa'nın artık nükleer cephaneliği hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğini belirttiğine de işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICAN İcra Direktörü Melissa Parke, şunları kaydetti:

"Dünyadaki her ek nükleer silah ve bunların konuşlandırıldığı her ek ülke, bunların kullanılma riskini artırıyor. Bunlar, NPT kapsamında yasaklanmış, ayrım gözetmeyen silahlardır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu açıklaması, bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine doğrudan bir tehdit. Fransa, 2024'te nükleer silahlarına halihazırda 6 milyar dolar harcadı ve bu beklenmedik artışın bu fahiş miktara ne kadar daha ekleyeceği belirsiz. Bu bir ilerleme değil, kimsenin karşılayamayacağı bir nükleer silahlanma yarışıdır."

Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuş, Avrupalı müttefiklere Fransa'nın caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını belirtmişti.