Macron: Sosyal Medya Platformlarına Güvenmek Saflık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalıların, ABD ve Çin merkezli sosyal medya platformlarına demokratik alanlarını emanet ederek safça davrandığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 35. yıl dönümünü vesilesiyle Saarbrücken kentinde düzenlenen törende konuştu.

Macron, "ABD'li büyük girişimci veya Çinli büyük firmaların elindeki sosyal medya platformlarına, demokratik alanımızı emanet ederek safça davrandık." diyerek, Avrupa demokrasilerinin iyi işleyişinin bu girişimcilerin ve firmalarının çıkarları arasında yer almadığını vurguladı.

Çocukların erken yaştan itibaren sosyal medya platformlarında en kötü içeriklere maruz kaldığını savunan Macron, "Ergenlerimizin ve gençlerimizin yaşadığı ruhsal sıkıntılar ve yemek yeme bozuklukları salgınına bir bakın. Bu, tamamen sosyal medya ağlarının çıkışıyla alakalı." diye konuştu.

Macron, söz konusu platformlarına atıfta bulunarak "Her şeyin, akıl yürütmeyi durduracak şekilde tasarlandığı kamusal alanların oluşturulmasına izin verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu platformlarda olumsuz duyguların olumlu duyguların önüne geçtiğini söyleyen Macron, bu durumun Avrupa'daki aşırıcı partilere yaradığına işaret etti.

Macron, Avrupa ülkelerine demokrasilerinin kontrolünü ele alması gerektiğini vurgulayarak, bunun yapılmaması halinde 10 yıl içinde komplo teorileri üretenlerin ve aşırıcıların kıtasına dönüşeceklerini savundu.

Gençleri sosyal medya platformlarından koruma çağrısında bulunan Macron, "Gizlenen kişiler, sahte hesaplar ve suni gündemler olmasın. Her yerde aynı kurallara uyulmasını sağlayalım. Bir gazeteniz olduğunda, yayımlanandan sorumlusunuz. Bir sosyal medyanız olduğunda, yayımlananlardan sorumlu olmalısınız. Yoksa kıtamızda ırkçılık, Yahudi karşıtlığı kazanacak." diye konuştu.