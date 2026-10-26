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Macron, resmi olmayan sonuçlara göre Brezilya seçimini kazanan Lula'yı tebrik etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brezilya'da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanı seçimini kazanan Lula da Silva'yı tebrik etti. Macron, yaptığı açıklamada iki ülkenin birlikte inşa edecek çok şeyi olduğunu belirterek stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'da resmi olmayan sonuçlara göre devlet başkanı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik etti.

Macron, Brezilya'daki seçimlere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Lula da Silva'yı etiketleyen Macron, "Yeniden (devlet başkanı) seçilmenizi tebrik ederim. Fransa ve Brezilya'nın birlikte inşa edecek çok şeyi var." dedi.

Macron, çağın getirdiği büyük zorluklara karşı iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulunarak Fransa ve Brezilya arasındaki dostluğun daha adil bir dünya için hizmet etmesi beklentisini ifade etti.

Brezilya'da devlet başkanı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan, 81 yaşındaki Lula da Silva oldu.

Kaynak: AA
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