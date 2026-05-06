Macron: "Tüm taraflar, gecikme ve koşul olmaksızın (Hürmüz) Boğazındaki ablukayı kaldırmalıdır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle enerji arzının sekteye uğradığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin, "Tüm taraflar, gecikme ve koşul olmaksızın (Hürmüz) Boğaz'ındaki ablukayı kaldırmalıdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Macron, Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu ve İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sivil altyapılara yönelik saldırıları ve bazı gemilere "haksız" saldırılarını kınadığını söyledi.

"Tüm taraflar, gecikme ve koşul olmaksızın boğazdaki ablukayı kaldırmalıdır. Çatışmadan önce geçerli olan tam seyrüsefer serbestisi rejimine kalıcı şekilde geri dönülmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, bölgede Fransa ve İngiltere'nin öncülük edeceği "savaşan taraflardan ayrı" çok uluslu bir misyonun deniz trafiğinin güvenle sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Macron, bölgedeki son gelişmelerin bu misyonun "ne kadar faydalı olabileceğini açıkça gösterdiğini" vurgulayarak, İran'ı bu "fırsatı" değerlendirmeye çağırdı. Bu konuda ABD Başbakanı Donald Trump ile de görüşme yapacağını duyuran Macron, Hürmüz Boğazı'nda sükunetin sağlanmasının diğer müzakere konularında da ilerleme kat edilmesine yardımcı olacağı yorumunu yaptı.

Pezeşkiyan ise görüşmede, ABD'ye duyulan güvensizliğe vurgu yaparak bu güvensizliğinin ABD'nin düşmanca girişimlerinden kaynaklandığını ve ülkesinin iki kez müzakere sırasında saldırıya uğradığını hatırlattı.

Ayrıca Pezeşkiyan, uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde, İran halkının haklarının güvence altına alınmasını ve savaşı sona erdirmek için diplomatik yolları ciddiyetle takip etmeye hazır olduklarını vurguladı.