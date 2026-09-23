Haberler

Macron, Hürmüz Boğazı için Fransa'nın daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABC News röportajında Hürmüz Boğazı krizinde hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve ABD'nin sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Macron, Boğaz'dan geçişi sağlamak için Fransa'nın daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda, ABD Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek, hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve ABD'nin bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Macron, ABC News'e verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilime ve stratejik enerji güzergahlarında yaşanan tıkanmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sunucu David Muir'in, ABD Başkanı Trump'ın artan akaryakıt fiyatlarını ABD-İran savaşında "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak savunduğunu ve Fransa'da rekor seviyelere ulaşan fiyatların bütçe açığı olan hükümeti zorlayacak seviyelere geldiğini hatırlatması üzerine Macron, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasından emin olmak benim için temel hedef." dedi.

Öte yandan İran bağlamında "Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği sağlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum." diyen Macron, tarihte daha önce "bu hataların" yapıldığına dikkati çekti.

"Hiç kimseyi suçlamak istemiyorum"

Bununla birlikte Macron, Orta Doğu'daki meselenin, İran'dan da öte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması haline geldiğini söyledi.

Macron, "Çünkü İran rejimi elinde bu (Hürmüz Boğazı) kartın olduğunu keşfetti." dedi. Bu nedenle Macron, Başkan Trump'la ve New York'taki diğer temaslarında ana gündemini "Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak için doğru anlaşmayı bulmanın" oluşturduğunu söyledi.

Bu savaşa katılmama kararının ise doğru olduğunu savunan Macron, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Fransa'nın askeri destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya da "Hiçbir ülke ile çatışmaya girmek istemiyorum ama (Hürmüz Boğazı'ndan) geçişi sağlamak ve belli kapasiteleri korumak için daha fazla sorumluluk almaya hazırız, evet." cevabını verdi.

Macron, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durumun Trump'ın savaşta yeterince öngöremediği bir "kör nokta" olup olmadığı konusunda ise yorum yapmaktan çekinerek, "hiç kimseyi suçlamak istemediğini" ve ABD'nin "bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu" söyledi.

Bununla birlikte Macron, savaşta Hürmüz Boğazı konusunun "muhtemelen hafife alındığını ve bunu düzeltmeleri gerektiğini" vurguladı.

"Ukrayna, Trump'ı 'ikna edebileceğim' alanlardan biri"

Ukrayna'da ise Putin'in barış istediğine inanmadığını dile getiren Macron, Ukrayna'nın Trump'ı "ikna edebileceği" alanlardan biri olduğu yorumunu yaptı.

Ayrıca Macron, Trump ile "çok iyi" ilişkilerinin olduğunu ve birbirlerine "çok çok açık" davrandıklarını belirtti.

Macron, Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Karayipler, Kanada, Meksika ve Fransa'nın bazı denizaşırı topraklarını ABD toprağıymış gibi gösterdiği haritaya da yorum yapmaktan kaçınarak, "Ukrayna'da ve Orta Doğu'daki savaş, yapay zeka ve teknoloji yarışı gibi halledilmesi gereken konular varken yeni çatışmalar ve gerilimler yaratmayalım." dedi.

Kaynak: AA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'ya ifadesinde FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu

Enver Altaylı'ya FETÖ elebaşına yazdığı öne sürülen mektup soruldu
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi

Sülale miras için sıraya girdi, yeğeninden ders gibi yanıt geldi
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da sağanak yağış! Kimi çöp poşeti çekti, kimi tramvaya kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Trabzonspor'un yıldızını A Milli Takım'a davet etti

Muğla'da göçmenleri taşıyan yelkenli durduruldu! Dikkat çekmemek için şık giyinmişler

Kimse şüphelenmesin diye böyle giyindiler! Planları denizde bozuldu
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isterken katil oldu