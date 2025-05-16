Macron: Gazze'deki İnsani Durum Katlanılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile ilgili olarak, "Gazze'deki insani durum katlanılmaz." dedi.

Macron, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nin ardından, burada basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'deki insani durum katlanılmaz." diyen Macron, bölgedeki durumun son haftalarda kötüleştiğine dikkati çekti.

Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun Ekim 2023'ten bu yana eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Bu ateşkesin sağlanması ve insani koridorların yeniden açılmasına yoğunlaşacağız." dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara benzer adımların İsrail'e karşı alınıp alınmayacağına ilişkin soruya Macron, "Bu son derece yerinde bir soru ve önümüzdeki haftalarda ele alınacak." şeklinde konuştu.

Macron, bu konuyu daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, gelecek günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuşacağını söyledi.

"Ukrayna delegasyonu, gelecek saatler içinde Rus delegasyonundan bir cevap bekliyor olacak"

Zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik meselelerini ele aldıklarını dile getiren Macron, Türkiye'de dün gerçekleşen görüşmelerin ardından bugün zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ukrayna'daki durumu konuştuklarını aktardı.

Macron, "Ukrayna'da güvenliğimiz söz konusu olduğundan, 30 günlük koşulsuz ateşkesi destekliyoruz." diyerek, ateşkes talebini reddeden Rusya'ya karşı verilecek cevabı koordine etmek üzere Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ABD Başkanı Trump'ı aradıklarını söyledi.

"Ukrayna delegasyonu, gelecek saatler içinde Rus delegasyonundan bir cevap bekliyor olacak ve Başkan Trump'la yeniden konuşma imkanımız olacak." ifadesini kullanan Macron, ateşkes konusunda Rusya'dan olumlu yanıt gelmemesi ihtimaline karşı ABD ile koordineli şekilde Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlamaya devam ettiklerine değindi.

Macron, zirvede Avrupa ülkelerine yönelik dış müdahaleleri de görüştüklerini, yalan haberlerin yanı sıra uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında 2 farklı koalisyonun kurulmasının kararlaştırıldığını anlattı.

Zirvede Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeleri ele aldığını belirten Macron, bu iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğini ve bir an önce imzalanması istediğini dile getirdi.

Macron, AST'nin bir sonraki zirvesinin ekim ayında Danimarka'da düzenleneceğini ifade ederek, topluluk bünyesinde bir daimi sekretaryanın kurulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.