Macaristan, Rusya'nın 'gazda rubleyle ödeme yapılması' talebini reddetmiyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'ya doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik teknik detayların üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Rusya'dan ikili anlaşma kapsamında doğal gaz sağladığını, bu konuda ne Avrupa Birliği'nin (AB) ne de başka birinin herhangi bir rolünün olmadığını söyledi.

AB Komisyonunun, Rusya'dan doğal gaz ithalatı yapan ülkelerin ortak hareket etmesi yönünde niyeti olduğunu kaydeden Szijjarto, tüm ülkelerin ayrı ayrı ikili sözleşmeler imzaladığı için böyle bir girişime ihtiyaç olmadığını belirtti.

Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebi üzerinde çalıştıklarını aktaran Szijjarto, "İlk ödeme yükümlülüğümüz mayıs sonunda gerçekleşecek. Kullandığımız doğal gazın ödemesini yapabilmemiz için çözüm mevcut ve bu çözümün teknik detayları üzerinde çalışılıyor." diye konuştu.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." diye konuşmuştu.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.

Almanya ve Fransa ise Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetmişti.