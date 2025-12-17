Haberler

AB'nin genişleme politikası kapsamındaki ortak bildirisine Macaristan vetosu

Avrupa Birliği'nin genişleme politikası üzerine her yıl yayımlanan ortak bildiri, Macaristan'ın vetosu nedeniyle kabul edilemedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili olumsuz tutumu, bildiri sürecini engelledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin genişleme politikasıyla ilgili her yıl mutat şekilde aralık ayında aldıkları ortak bildiri, Macaristan'ın vetosuna takıldı.

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Mari Bjerre, Brüksel'de toplanan Genel İşler Konseyinin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın vetosu nedeniyle genişlemeyle ilgili ortak bildirinin kabul edilemediğini söyledi.

Bjerre, diğer 26 üye ülkenin desteğine rağmen Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin, Ukrayna'nın AB üyelik süreciyle ilgili olumlu ifadelere karşı çıkması nedeniyle karar alamadıklarını belirtti.

Macaristan'ın vetosu nedeniyle AB ortak bildirisi olamayan ve diğer 26 AB üyesi ülkenin bakanlarının imzasıyla Dönem Başkanlığı Bildirisi şeklinde yayımlanan genişleme politikasıyla ilgili belgenin Türkiye hakkındaki kısmında, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli ortamın ve Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan ilişki geliştirilmesinin AB'nin stratejik çıkarlarından olduğu belirtilerek "Türkiye, aday ülke ve birçok ortak çıkar alanında önemli bir ortak olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

AB-Türkiye arasında yüksek düzeyli diyalogların yeniden başlatılması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın faaliyetlerini yeniden başlatmaya yönelik çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı belgede, işbirliğinin güçlendirilmesi için Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve ilerlemesine "özel önem atfedildiği" kaydedildi.

Belgede, Türkiye'nin AB ortak dış ve güvenlik politikasına uyum oranın çok düşük olmasından dolayı "derin üzüntü duyulduğu" belirtilerek "AB Konseyi, Türkiye'nin bir dizi bölgesel ve jeopolitik konuda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini not etmektedir. Konsey, Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelerin devam etmesini kolaylaştırmada oynadığı önemli rolü ve Ukrayna'ya sağladığı genel destek ve katkıları takdir etmekte olup, bunların sürdürülmesi ve genişletilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

