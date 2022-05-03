Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı - Haberler

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Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle kapatılan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle kapatılan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu.

Bakan Szijjarto, 3 Mart'ta geçici olarak Lviv'e taşınan büyükelçiliğin, güvenlik durumunun düzelmesi nedeniyle tekrar Kiev'de faaliyetlerine başladığını belirtti.

Szijjarto, "Büyükelçiliğin Kiev'de faaliyetlerine başlaması makul. Bu şekilde Ukrayna hükümet organlarıyla iletişim halinde kalacağız ve ihtiyaç halinde Macar ve diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına yardım sağlayabileceğiz." şeklinde konuştu.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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