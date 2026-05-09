Macaristan'da seçimin galibi Magyar, ülkenin yeni başbakanı oldu

Güncelleme:
Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) 141 milletvekili kazanarak Peter Magyar'ı yeni başbakan olarak seçti. 16 yıl sonra Viktor Orban'ın yerini alan Magyar, Ulusal Meclis'teki açılış oturumunda resmen göreve başladı.

Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu yapıldı.

Macaristan genel seçimlerini Tisza, farkla kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
